Το... κομμάτι κάτω από την ρακέτα σε άμυνα και επίθεση έκανε ο Ρούντι Γκομπέρ κόντρα στους Ράπτορς.

Ο κορυφαίος αμυντικός της σεζόν που μας πέρασε είχε 13 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 μπλοκ, δυσκολεύοντας αφάνταστα το έργο των Καναδών.

Δείτε τι έκανε ο παίκτης των Τζαζ

Reigning DPOY Rudy Gobert tallies 13 PTS, 10 REB, 5 BLK for the @utahjazz in their victory at home! #NBAPreseason pic.twitter.com/3wVDE3yzV7

— NBA (@NBA) 3 Οκτωβρίου 2018