Μάρμπερι σε Μίτσελ: «Κέρδισε το βραβείο του MVP!» (pic)

Με χαρακτηριστική απάντηση σε ανάρτηση του Μίτσελ, ο Μάρμπερι του έγραψε: «Με έκανες να θέλω να πω κάτι για σένα. Έχεις κάτι το διαφορετικό μέσα σου. Θέλω να το βλέπω κάθε βράδυ. Πήγαινε για τον τίτλο του MVP. Έχεις την καρδιά να το κάνεις και η ομάδα σου είναι έτοιμη».

Ο Μίτσελ από τη πλευρά του αποδέχθηκε την εν λόγω πρόκληση: «Έγινε!» ήταν η απάντησή του.

Πέρυσι, στη rookie του χρονιά, είχε κατά μέσο όρο 20,5 πόντους, 3,7 ασίστ και 3,7 ριμπάουντ με 44% στα σουτ εντός παιδιάς και 80% στις βολές.

Stephon Marbury to Donovan Mitchell after last night's win over the Perth Wildcats: pic.twitter.com/RVu1eyXNo7

— Zack Padmore (@ZP12Hoops) 30 Σεπτεμβρίου 2018