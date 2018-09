Πρόβλημα με Χόρφορντ στους Σέλτικς (pic)

Ο σέντερ των Σέλτικς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και όπως είπε ο Μπραντ Στίβενς δεν πρόκειται να δώσει το παρών στα πρώτα ματς της ομάδας για την preseason.

Συγκεκριμένα δεν θα αγωνιστεί τα ξημερώματα (01:00) κόντρα στους Σάρλοτ Χόρνετς στη Βοστώνη, αλλά ούτε και την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στους Καβαλίερς.

#NEBHInjuryReport: Brad Stevens says Al Horford’s wrist sprain doesn’t appear to be anything serious. However, he won’t play tonight and may not play Tuesday, either.

— Boston Celtics (@celtics) 30 Σεπτεμβρίου 2018