Την εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2018-19 παρουσίασε η «πράσινη» ΚΑΕ, με το λευκό να κλέβει τις εντυπώσεις μαζί με τους Κιθ Λάνγκφορντ, Ιωάννης Παπαπέτρου και Στεφάν Λάσμε.

«Fight with White for the Green Century. Η εκτός έδρας εμφάνιση της ομάδας μας για τη σεζόν 2018/19, για νέα μεγάλα διπλά σε Ελλάδα και Ευρώπη» ήταν η ανάρτηση του «τριφυλλιού».