Ο Λέοναρντ αγόρασε σπίτι στο Τορόντο και έδειξε... παραμονή! (pic)

Αν μη τι άλλο το φετινό trade μεταξύ Λέοναρντ και ΝτεΡόζαν ήταν το γεγονός του καλοκαιριού! Βέβαια ο Καουάι έχει μόνο έναν χρόνο συμβόλαιο ακόμα και κανείς δεν μπορεί να πει με σιγουριά τι θα επιλέξει να κάνει το επόμενο καλοκαίρι που θα είναι free agent.

Βέβαια όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος Πίτερ Γιαννόπουλος από το TSN690 του Μόντρεαλ, ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ αγόρασε σπίτι στο Τορόντο για... μόνιμη εγκατάσταση. Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός αυτό έβαλε... φωτιά στα σενάρια της παραμονής του στους Ράπτορς και στο ενδεχόμενο ανανέωσης με την ομάδα του Τορόντο.

Kawhi Leonard has bought ( not rented) a new home in Toronto. Good news for the Raptors. #RDS #TSN #NBA

— Peter Yannopoulos (@PeteYannopoulos) 9 Σεπτεμβρίου 2018