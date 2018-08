Τέλος το μπάσκετ για τον Τζινόμπιλι (pic)

«Σήμερα και εν μέσω περίεργων συναισθημάτων, ανακοινώνω την απόφασή μου να αποσυρθώ από το μπάσκετ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους (οικογένεια, φίλοι, συμπαίκτες, προπονητές, φιλάθλους) που υπήρχαν στη ζωή μου τα τελευταία 23 χρόνια. Ήταν ένα εκπληκτικό ταξίδι. Πολύ πιο όμορφο από τα πιο άγρια όνειρά μου» ανέφερε στο μήνυμά του ο Αργεντινός γκαρντ.

Στα 41 του χρόνια ο Μανού Τζινόμπιλι κι ύστερα από κουβέντα που έκανε με τον Γκρεγκ Πόποβιτς αποφάσισε να βάλει τίτλους τέλους στην καριέρα του.

Ύστερα από 16 σεζόν με τους Σαν Αντόνιο Σπερς και την κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων, ο Τζινόμπιλι κλείνει τον κύκλο των «BIG 3» που περιλάμβανε εκτός από τον ίδιο τους Τιμ Ντάνκαν και Τόνι Πάρκερ.

Πέρυσι αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια έχοντας 9 πόντους στα 20 λεπτά που βρισκόταν το παρκέ.

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K

— Manu Ginobili (@manuginobili) 27 Αυγούστου 2018