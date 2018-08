Ο Φινλανδός φόργουορντ ήταν εξαιρετικός στην rookie του χρονιά, έχοντας κατά μέσο όρο 15,2 πόντους και 7,5 ριμπάουντ στα 68 ματς των Μπουλς που έδωσε το «παρών».

Αν κρίνουμε από την φωτογραφία που «ανέβασε» ο προσωπικός του προπονητής, Ουέσλι Φλάνινγκ, ο Μάρκανεν θα... πηδάει στον Θεό την επόμενη σεζόν!

Finnish Airlines Flight #24 ready to take off for another year in Chicago! pic.twitter.com/dMG9Zroa1y

— Mr. Coach Wes (@WesD520) 26 Αυγούστου 2018