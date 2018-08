Η εντυπωσιακή στάμπα-αράχνη για τον Μίτσελ! (pics)

Κάποιοι άνθρωπο βρίσκουν μοναδικούς τρόπους να δείξουν την... τρέλα τους για τους αθλητές που θαυμάζουν.

Έτσι κι ένας φίλος των Τζαζ δημιούργησε μια εντυπωσιακή στάμπα-αράχνη για τον Ντόνοβαν Μίτσελ που εντυπωσίασε φέτος σε regular season και playoffs.

Το σχέδιο της αράχνης εμπνεύστηκε από το παρατσούκλι του ηγέτη της Γιούτα (spida).

Δείτε το αποτέλεσμα

I've wanted to make this ever since I learned Donovan Mitchell's nickname is "Spida." I finally had some free time before school starts and I went to work. Everybody needs to jump on the hype train now, because @spidadmitchell and @utahjazz are gonna explode this year! #TakeNote pic.twitter.com/KQ8sWCZJjx

— Adam Ormsby (@AdamOrmsby) 22 Αυγούστου 2018