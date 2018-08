Η Big 3 League είναι ένα πρωτάθλημα για παίκτες που έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση, αλλά δεν μπορούν να... σταματήσουν το μπάσκετ.

Ο ιδρυτής της λίγκας και γνωστός ηθοποιός και ράπερ, Ice Cube, σε πρόσφατες δηλώσεις του ανέφερε πως προσπαθεί να πείσει τον... ανένδοτο «Black Mamba» να πιάσει πάλι την πορτοκαλί μπάλα.

«Κάθε φορά του το λέω. Πάντα με απορρίπτει, αλλά δεν με νοιάζει. Την επόμενη φορά που θα σε δω Κόμπι, θα σε ρωτήσω ξανά. Έχει πολλά πράγματα να κάνει. Ίσως του πάρει ένα χρόνο ακόμα, αλλά όποτε το αποφασίσει, είμαστε εδώ», σχολίασε σχετικά.

