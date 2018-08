Παίκτης των Χιούστον Ρόκετς θα είναι την ερχόμενη σεζόν ο Καρμέλο Άντονι, καθώς ο GM της ομάδας του Τέξας, Ντάριλ Μόρεϊ τον καλωσόρισε.

Ο Αμερικανός φόργουορντ θα λάβει 2.400.000 δολάρια για συμβόλαιο ενός έτους, δείχνοντας πως επιθυμία του ήταν να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα.

Welcome to the @HoustonRockets @carmeloanthony - easy to find highlights for him! https://t.co/ZdjTc0xFmY

— Daryl Morey (@dmorey) 13 Αυγούστου 2018