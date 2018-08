Πρώτη προπόνηση με Λέικερς ο ΛεΜπρόν! (pics)

Πλέον θα βλέπουμε τον ΛεΜπρόν στα μωβ και τα χρυσά της ομάδας του Λος Άντζελες.

Στόχος του «LBJ» είναι να οδηγήσει τους Λέικερς στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, παρόλο που η Δύση είναι πολύ... άγρια με Ουόριορς και Ρόκετς να είναι σαφώς πιο έτοιμες ομάδες!

The in his new lab. #LakeShow pic.twitter.com/im4bD7p7Rr

— Los Angeles Lakers (@Lakers) 9 Αυγούστου 2018