Συμπαίκτης των Χάρντεν και Πολ θα είναι σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο δημοσιογράφος Shams Charania , ο Καρμέλο Άντονι. Ο πρώην φόργουορντ των Θάντερ συμφώνησε με τις... ρουκέτες με τις πληροφορίες να λένε πως το έκανε για το μίνιμουμ συμβόλαιο ύψους μόλις 2.4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Carmelo Anthony has verbally agreed to sign with the Houston Rockets, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2018