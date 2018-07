Επέστρεψε στους Μάβερικς ο Χάρις (pic)

Ο έμπειρος γκαρντ πήρε μέρος τον περασμένο Φεβρουάριο σε ένα trade τριών ομάδων, με αποτέλεσμα να καταλήξει στους Νάγκετς.

Τελικά, θα επιστρέψει στους Μάβερικς στους οποίους θα κλείσει το καλοκαίρι του 2019 οκτώ χρόνια στην ομάδα (2004-2007 και 2013-2019)

Ο Σαμς Τσαράνια του Yahoo Sports ήταν εκείνος που έγραψε για τη συμφωνία με τον Χάρις, ο οποίος μετράει 917 ματς στο ΝΒΑ με 11,1 πόντους και 4,1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Guard Devin Harris has reached agreement on a one-year, veteran’s minimum deal to return to the Mavericks, league sources tell Yahoo Sports.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 26 Ιουλίου 2018