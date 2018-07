«Fiserv Forum» η ονομασία του νέου γηπέδου των Μπακς! (pic)

Τα εγκαίνια για το νέο «σπίτι» του Γιάννη Αντετοκούνμπο και των Μιλγουόκι Μπακς έχουν οριστεί για τις 26 Αυγούστου και το μόνο που έλειπε ήταν η ονομασία.

Όπερ και εγένετο με τα «Ελάφια» να ανακοινώνουν το «Fiserv Forum» το οποίο θα έχει αυτήν την ονομασία για τα επόμενα 25 χρόνια!

«Είμαστε περήφανοι που συνάψαμε τη συγκεκριμένη συμφωνία με την εταιρεία Fiserv. Μια διεθνής υπερδύναμη με σημαντική παρουσία στο Ουισκόνσιν» ήταν η κοινή δήλωση των ιδιοκτητών Μπακς και δη των Ουές Έντενς, Μαρκ Λάσρι και Τζέιμι Ντίναν.

The new home of your Milwaukee Bucks is Fiserv Forum!! #BuildTheFuture x #FearTheDeer https://t.co/89iNnZXOHS pic.twitter.com/se22bgBdWM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 26 Ιουλίου 2018