Μπορεί ο «Βασιλιάς» να επέλεξε να αφήσει το Κλίβελαντ, όμως οι Καβαλίερς βρήκαν την ευκαιρία να «δέσουν» τον Κέβιν Λοβ για πέντε ακόμη χρόνια.

ΛεΜπρόν Τζέιμς και Κέβιν Λοβ προπονήθηκαν μαζί σήμερα επιβεβαιώνοντας την ισχυρή φιλία που τους ενώνει.

Friends forever. @KingJames & @kevinlove working out together in Las Vegas. pic.twitter.com/iwlFHCVAeC

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουλίου 2018