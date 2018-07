O Κρις Πολ το... διασκέδασε με παιδιά στο Nickelodeon (pics)

Ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ και των Χιούστον Ρόκετς βρέθηκε στο Nickelodeon και δη στο «Kids' Sports Choice Awards» όπου έκλεψε ολοκληρωτικά την παράσταση.

Όπως θα δείτε στις φωτογραφίες δεν... είχε κανένα πρόβλημα να γίνει χάλια με πράσινη γλίτσα και ο ίδιος να εξηγεί το πόσο πολύ διασκέδασε...

Το «παρών» έδωσαν πολλές προσωπικότητες, ανάμεσά τους ο Κάικλ Φελπς, η Ντάνικα Πάτρικ, ο Νικ Γιανγκ, ο Αζάια Τόμας και πολλοί ακόμα.

Man I can't tell you how much FUN hosting #KidsChoiceSports was!! Tune in with the family tonight to find out if your favorite athletes won a blimp...or got slimed!! We're on at 8/7c on @Nickelodeon! pic.twitter.com/RrszCwxqz4

— Chris Paul (@CP3) 20 Ιουλίου 2018