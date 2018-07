Σμαρτ: «Η Βοστόνη είναι το δεύτερο σπίτι μου» (pics)

«Είμαι ενθουσιασμένος και έτοιμος να ξεκινήσω. Μόλις επιστρέψουν στην ομάδα και τα κομμάτια που μας έλειψαν, τότε θα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία για κάτι καλό τη νέα σεζόν» δήλωσε αρχικά και συνέχισε:

«Κάθε χρόνο προσθέτω πράγματα στο παιχνίδι μου. Φέτος έδειξα την ικανότητά μου να είμαι περισσότερο πλέι μέικερ απ' ότι σούτινγκ γκαρντ. Προσπαθώ να δουλέψω πολλά σημεία του παιχνιδιού».

Και κατέληξε: «Στη Βοστονη έγινα draft, στη Βοστόνη έκανα καριέρα και νιώθω να είμαι μέρος της κοινωνίας. Η Βοστόνη ειναι το δεύτερο σπίτι μου».

Marcus Smart: "I'm ecstatic and I'm ready to go. And I think with those missing pieces coming back, we have a real shot." — Boston Celtics (@celtics) 20 Ιουλίου 2018

"Each year I've expanded my game," says Smart. "This year I showed my ability to be more of a point guard and a play maker. I'm just going to keep working on all aspects to improve my game, trying to master a little bit of everything." — Boston Celtics (@celtics) 20 Ιουλίου 2018