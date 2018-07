Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο Χολμς θα συνεχίσει στους Σανς, ενώ οι 76ers θα πάρουν χρήματα ως αντάλλαγμα.

Πέρυσι έκανε εξαιρετική σεζόν έχοντας κατά μέσο όρο 9,8 πόντους και 5,5 ριμπάουντ.

Phoenix will send cash considerations to Philadelphia for Holmes, league sources said. https://t.co/vWbjuM4LXu

— Shams Charania (@ShamsCharania) 20 Ιουλίου 2018