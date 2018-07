Αναδείχθηκε rookie της σεζόν και φαίνεται πως το εκτίμησαν οι υπεύθυνοι του «ΝΒΑ2Κ19».

Ο λόγος για τον Μπεν Σίμονς (σήμερα γιορτάζει τα 22α γενέθλια του), ο οποίος έχει 87 overall στο αγαπημένο video game.

Δείτε την ανάρτηση

8⃣7⃣ R.O.Y. @BenSimmons25 has got something in common with a couple of his fellow '18 rooks #NBA2K19 pic.twitter.com/hOto3aD9K9

— NBA 2K19 (@NBA2K) 20 Ιουλίου 2018