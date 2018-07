Στους Νετς ο Σέιν Λάρκιν (pic)

Στους Νετς θα παίζει για τις επόμενες δύο σεζόν ο Σέιν Λάρκιν.

Παρά τις «σειρήνες» από την Euroleague αφού είχε πρόταση από Φενέρμπαχτσε, Αναντολού Εφές και Μπασκόνια, ο Σέιν Λάρκιν προτίμησε να μείνει στο ΝΒΑ υπογράφοντας διετές συμβόλαιο αντί συνολικής αξίας 3.000.000 δολαρίων.

Τα χρήματα είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με τις απολαβές που θα είχε στην Ευρώπη, αλλά το κίνητρό του να παραμείνει στην κορυφαία Λίγκα ήταν μεγαλύτερο.

Free agent guard Shane Larkin has agreed to a two-year, $3M deal with the Brooklyn Nets, league sources tell Yahoo Sports.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 2 Ιουλίου 2015