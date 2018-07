Κοντά σε ανανέωση για Σέλτικς και Σμαρτ (pic)

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι ελεύθερος στην αγορά, αλλά όλα δείχνουν πως σύντομα θα πάψει να ισχύει αυτό το status.

Ο Ντάνι Έιντζ έχει προχωρήσει αρκετά τις συζητήσεις με τον ατζέντη του Μάρκους Σμαρτ και όλα δείχνουν πως θα επέλθει συμφωνία και θα παραμείνει στη Βοστώνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Άντριαν Βονιαρόφσκι συζητούν για συμβόλαιο τουλάχιστον τεσσάρων ετών συνολικής αξίας περίπου 50.000.000 δολάρια.

Celtics GM Danny Ainge and Happy Walters, the agent for restricted free agent guard Marcus Smart, are now seriously engaged in contract talks, league sources tell ESPN. Potential deal range is in the four-year, $46M-$50M range, sources tell ESPN. Talks ongoing.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 18 Ιουλίου 2018