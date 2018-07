Με two way συμβόλαιο στους Νετς ο Γκράχαμ (pic)

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, ο 25χρονος γκαρντ/φόργουορντ θα αγωνιστεί στο Μπρούκλιν μετά την θητεία του στους Σάρλοτ Χόρνετς.

Βέβαια η παρουσία του στο ΝΒΑ ήταν μικρή στις «Σφήκες» αφού σε δύο σεζόν αγωνίστηκε σε 90 ματς στο σύνολο έχοντας κατά μέσο όρο 3,7 πόντους και 1,6 ρμπάουντ.

Free agent forward Treveon Graham has agreed to a two-year deal with the Brooklyn Nets, league sources tell Yahoo Sports. Graham, a 6-foot-5 wing, will have a full guarantee on the first season of new deal.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 17 Ιουλίου 2018