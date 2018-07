Κατέκτησαν το Summer League oι Μπλέιζερς, έπαιξε ελάχιστα ο Παπαγιάννης (vids)

Δεν κατάφεραν να πάρουν για δεύτερη σερί σεζόν την... κούπα στο Summer League oι Λέικερς.

Οι Μπλέιζερς ήταν καλύτεροι από τους «λιμνανθρώπους» στον τελικό και επιβλήθηκαν με 91-73, σε ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν από κοντά οι Μάτζικ Τζόνσον, Λανς Στέφενσον και Μπράντον Ίνγκραμ.

Για τους νικητές ο ΜακΝτάνιελς είχε 17 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάλντγουιν μέτρησε 14 με 6 ασίστ. Όσον αφορά τον Γιώργο Παπαγιάννη (ο Παναθηναϊκός περιμένει το «πράσινο φως» από τους Μπλέιζερς), αγωνίστηκε μόλις 2 λεπτά και είχε 0/1 σουτ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος.

Από την άλλη ο Χαρτ (ΜVP του Summer League) έμεινε χαμηλά με 12 πόντους (0/6 τρίποντα και 3/12 εντός πεδιάς) και αποβλήθηκε από το ματς στο τέλος, ενώ ο Έιρς σημείωσε 11 και ο Μιχάιλιουκ σκόραρε 10.

