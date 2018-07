Ο 27χρονος γκαρντ υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο στους Νετς και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα από την ομάδα του Μπρούκλιν.

Εκτός από τους Μπλέιζερς, έχει αγωνιστεί επίσης σε Ορλάντο Μάτζικ και Μαϊάμι Χιτ.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 1,9 ασίστ.

OFFICIAL: the Nets have signed free agent guard Shabazz Napier. pic.twitter.com/OOjotczw0k

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) 17 Ιουλίου 2018