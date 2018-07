Σύμφωνα με το «basketfaul» η ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη είναι κοντά στην απόκτησή του αφού οι «ερυθρόλευκοι» δεν έκαναν δεκτό το αίτημα του για optout στο συμβόλαιό του τη δεύτερη χρονιά. Παρ' όλα αυτά, το Sportando αναφέρει πως ο Χένρι δεν έχει πάρει καμία απόφαση για το μέλλον του αλλά θα αποφασίσει έπειτα από το summer league.

From sources: No decisions on Pierria Henry’s future until after summer league

— Sportando (@Sportando) 12 Ιουλίου 2018