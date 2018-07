Κάτοικος Μέμφις θα είναι από την νέα χρονιά ο 30χρονος φόργουορντ.

Ο Κάσπι έπαιξε φέτος στους Γουόριορς και είχε κατά μέσο όρο 5.7 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 14 λεπτά συμμετοχής.

It's official! Join us in welcoming @Casspi18 to #GrindCity! pic.twitter.com/F2ilQiMN8K

— Memphis Grizzlies (@memgrizz) 11 Ιουλίου 2018