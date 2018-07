Το σουτ του Ντόντσιτς βρήκε... ταβάνι! (vid)

Το άστρο του Λούκα Ντόντσιτς έλαμψε στην εφετινή EuroLeague, εκεί όπου ο πρωταθλητής Ευρώπης με την εθνική Σλοβενίας οδήγησε τη Ρεάλ στην κατάκτηση του 10ου Κυπέλλου Πρωταθλητριών ενώ έγινε μόλις ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης μετά από τους Δημήτρη Διαμαντίδη, Βασίλη Σπανούλη και Νάντο Ντε Κολό που κατακτά τον τίτλο του MVP της regular season και του Final 4.

Πλέον θα μετρήσει τις δυνάμεις του στο ΝΒΑ με τη φανέλα των Μάβερικς, πραγματοποιώντας τις πρώτες προπονήσεις του. «Ανυπομονώ να παίξω με τον Ντένις Σμιθ τζούνιορ! Θα μοιραζόμαστε την μπάλα και θα δημιουργήσουμε ένα σπουδαίο δίδυμο... Το παιχνίδι στις ΗΠΑ είναι διαφορετικό και, κυρίως, πιο γρήγορο...» ανέφερε ο Ντόντσιτς και στη συνέχεια ρωτήθηκε για τον στόχο του βραβείου του rookie της χρονιάς, εξηγώντας πως «όλοι οι rookies έχουν αυτόν τον στόχο όμως το πιο σημαντικό είναι η ομάδα. Θέλω να φτάσω στα playoffs με το Ντάλας».

Πάντως κατά τη διάρκεια της προπόνησης είχε ένα απρόοπτο αφού το σουτ από το κέντρο βρήκε... ταβάνι!

The rook has a lot to learn pic.twitter.com/8R1wwU9r5H

— Dallas Mavericks (@dallasmavs) 5 Ιουλίου 2018