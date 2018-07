Το Λος Άντζελες περιμένει πως και πως τον ΛεΜπρόν (vid)

Οι Λέικερς έκαναν την μεγάλη κίνηση καταφέρνοντας να κάνουν δικό τους τον ΛεΜπρόν Τζέιμς για τα επόμενα 4 χρόνια, δίνοντας 154 εκατομμύρια δολάρια και η πόλη του Λος Άντζελες δείχνει πόσο περιμένει τον... Βασιλιά. Παντού υπάρχουν πινακίδες με το όνομά του, ενώ ακόμα και η ρόδα στη Σάντα Μόνικα αναφέρει το όνομά του.

