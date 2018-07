Μετακομίζει στην Ουάσινγκτον ο Χάουαρντ! (pic)

Όπως έγραψε το «The Athletic» ο δυναμικός σέντερ συμφώνησε με το Μπρούκλιν για το buyout στο συμβόλαιό του, με το οποίο θα μείνει ελεύθερος για να μπορεί να επιλέξει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός θα είναι η Ουάσινγκτον όπου θα υπογράψει μονοετές συμβόλαιο έναντι 5,3 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της mid-level exception. Το ίδιο ακριβώς που έκανε και ο Κάζινς στους Ουόριορς.

Πέρυσι ο 32χρονος σέντερ είχε κατά μέσο όρο στη Σάρλοτ, 16,6 πόντους και 12,5 ριμπάουντ.

Dwight Howard has finalized a buyout with the Brooklyn Nets and will sign a 1-year deal for the tax MLE with the Washington Wizards once he clears waivers, league sources tell The Athletic.

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) 3 Ιουλίου 2018