Ο Βραζιλιάνος γκαρντ θα παραμείνει κάτοικος Γιούτα για δύο χρόνια ακόμη.

Το νέο του συμβόλαιο θα έχει συνολικές απολαβές ύψους $4.4 εκατομμυρίων, ενώ ο δεύτερος χρόνος δεν είναι εγγυημένος.

Sources: RFA Raul Neto is signing a two-year, $4.4M deal to return to the Utah Jazz.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 3 Ιουλίου 2018