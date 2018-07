Επίσημο: Στους Σέλτικς ο Ουαναμέικερ! (pic)

Η αγωνιστική περίοδος στην Τουρκία ολοκληρώθηκε, ο 28άχρονος γκαρντ πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τη Φενέρμπαχτσε και πλέον... παίρνει το ταλέντο του και μετακομίζει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Μπόστον Σέλτικς, υπογράφοντας το συμβόλαιό του χωρίς να γίνουν γνωστοί οι όροι της συμφωνίας.

Φέτος μέτρησε 11.3 πόντους και 3.8 ασίστ στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και πλέον θα αγωνίζεται με το νούμερο 9 στη Βοστόνη.

We have officially signed guard @phillybul_22.

He joins us after seven season playing professionally in Europe, where he was named the 2018 Turkish League Finals MVP. Wanamaker will wear number 9.

: https://t.co/QjgAonY98D pic.twitter.com/WowhIxT5EQ

— Boston Celtics (@celtics) 2 Ιουλίου 2018