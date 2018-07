Ο δυναμικός φόργουορντ συναντήθηκε με τους ιθύνοντες των Τζαζ και οριστικοποίησε τη συμφωνία για την παραμονή του στο Σολτ Λέικ Σίτι.

Σύμφωνα με το Yahoo Sports και τον Σαμς Τσαράνια οι συνολικές του απολαβές θα φτάσουν τα 36 εκατομμύρια δολάρια.

Πέρυσι μέτρησε κατά μέσο όρο 12,3 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 1,1 τάπα σε 72 ματς.

Free agent Derrick Favors has agreed to a two-year, $36M-plus deal with the Utah Jazz, agent Wallace Prather tells Yahoo.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 2 Ιουλίου 2018