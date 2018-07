«Συμφώνησε με Μάβερικς ο Τζόρνταν»! (pic)

Όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος, Μαρκ Στάιν, ο 29χρονος σέντερ και η ομάδα του Ντάλας έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία, για να πορευθούν μαζί του χρόνου.

Το συμβόλαιό του θα είναι για ένα χρόνο και οι οικονομικές απολαβές θα φτάσουν τα $24 εκατομμύρια.

Έτσι, μετά από 10 χρόνια στους Λος Άντζελες και τους Κλίπερς, ο Τζόρνταν θα φορέσει την φανέλα της ομάδας που θα κατέληγε το 2015.

DeAndre Jordan and the Dallas Mavericks have verbally agreed on a one-year deal approaching the $24.1 million option with the Clippers for next season that Jordan relinquished Friday, according to league sources

— Marc Stein (@TheSteinLine) 1 Ιουλίου 2018