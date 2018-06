MVP ο εκπληκτικός Χάρντεν! (pic & vid)

Πέρυσι έφτασε μια... ανάσα από το βραβείο, αλλά αυτό κατέληξε στον Ράσελ Ουέστμπρουκ, όμως φέτος δεν γινόταν να το χάσει.

Ο εκπληκτικός Τζέιμς Χάρντεν αναδείχθηκε MVP της σεζόν στο ΝΒΑ, καθώς έκανε... παπάδες με τους Ρόκετς, οδηγώντας τους στο καλύτερο ρεκόρ στη λίγκα και μέχρι τους τελικούς της Δύσης.

Ο Μούσιας άφησε πίσω του τους ΛεΜπρόν Τζέιμς και Άντονι Ντέιβις που επίσης πραγματοποίησαν σπουδαία σεζόν.

Φέτος ο ηγέτης του Χιούστον είχε 30.4 πόντους, 8.8 ασίστ και 5.4 ριμπάουντ ανά ματς.

Ο Χάρντεν επιτέλους τα κατάφερε. Το άξιζε και το πήρε!

"Sixth Man of the Year to MVP. Go chase that dream." - @JHarden13 after being named the 2017-2018 #KiaMVP #NBAAwards pic.twitter.com/Y2Igpl9RaL

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 26 Ιουνίου 2018