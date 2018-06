Αμυντικός της χρονιάς αναδείχθηκε ο Ρούντι Γκομπέρ στα βραβεία του ΝΒΑ.

Ο Γάλλος σέντερ επικράτησε των Άντοντι Ντέιβις και Τζοέλ Εμπίντ που ήταν φιναλίστ.

Φέτος ο ψηλός των Τζαζ είχε 10.7 ριμπάουντ, 2.3 μπλοκ και 0.8 κλεψίματα.

.@rudygobert27 of the @utahjazz wins the 2017-2018 Defensive Player of the Year! #KiaDPOY #NBAAwards pic.twitter.com/HAOfdnRvPd

— NBA (@NBA) 26 Ιουνίου 2018