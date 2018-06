Στους Σέλτικς ο Ουαναμέικερ! (pic)

Οι ημιτελικοί στη Liga Endesa ανάμεσα στην Μπασκόνια και την Μπαρτσελόνα βρίσκονταν σε εξέλιξη όταν ισπανικά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για συμφωνία των Καταλανών με τον Μπραντ Ουαναμέικερ για διετές συμβόλαιο αντί 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παρ' όλα αυτά, η σύντροφος του Αμερικανού είχε διαψεύσει τη φημολογία, εξηγώντας πως «ο Μπραντ δεν έχει υπογράψει πουθενά για τη νέα σεζόν. Σταματήστε τα ψέματα».

Η αγωνιστική περίοδος στην Τουρκία ολοκληρώθηκε, ο 28άχρονος γκαρντ πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τη Φενέρμπαχτσε και πλέον... παίρνει το ταλέντο του και μετακομίζει στο ΝΒΑ για λογαριασμό των Σέλτικς! Όπως αναφέρει ο Adrian Wojnarowski, ο Ουαναμέικερ θα φορέσει τη φανέλα της Βοστόνης. Φέτος μέτρησε 11.3 πόντους και 3.8 ασίστ στην EuroLeague υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

EuroLeague guard Brad Wanamaker is finalizing a deal to join the Boston Celtics next season, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 25 Ιουνίου 2018