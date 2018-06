Οι τρεις φιναλίστ κάθε βραβείου στο ΝΒΑ (pics)

Τα ξημερώματα της Τρίτης (26/06) θα ανακοινωθούν οι νικητές των βραβείων της κορυφαίας λίγκας του κόσμου και θα μάθουμε επιτέλους ποιος θα είναι ο «Πολυτιμότερος»: ΛεΜπρόν, Χάρντεν ή Ντέιβις;

Το ΝΒΑ υπενθύμισε τους τρεις φιναλίστ κάθε κατηγορίας και αναμένουμε τα αποτελέσματα!

Αναλυτικά:

MVP: Τζέιμς Χάρντεν, ΛεΜπρόν Τζέιμς, Άντονι Ντέιβις

Καλύτερος Αμυντικός: Ρούντι Γκομπέρ, Τζοέλ Εμπίντ, Άντονι Ντέιβις

6ος Παίκτης: Έρικ Γκόρντον, Λου Ουίλιαμς, Φρεντ Βαν Βλιτ

Πιο Βελτιωμένος Παίκτης: Βίκτορ Ολαντίπο, Κλιντ Καπέλα, Σπένσερ Ντινγουίντι

Rookie της Χρονιάς: Ντόνοβαν Μίτσελ, Μπεν Σίμονς, Τζέισον Τέιτουμ

Προπονητής της Χρονιάς: Ντουέιν Κέισι, Κουίν Σνάιντερ, Μπραντ Στίβενς

Ειδικά Βραβεία:

Sager Strong Award: Ντικέμπε Μουτόμπο

Lifetime Achievement Award: Όσκαρ Ρόμπερτσον