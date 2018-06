Στην Puma (και) ο Ρούντι Γκέι (pic)

Ο 31χρονος φόργουορντ γίνεται ο πρώτος εν ενεργεία παίκτες του ΝΒΑ που συμφωνεί με την εν λόγω εταιρεία, ο οποίος σημειωτέον ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως έχει γίνει ήδη γνωστό δεν πρόκειται να συνεχίσει στους Σαν Αντόνιο Σπερς και από την 1/7 θα είναι unrestricted free agent.

Επιπλέον η Puma έχει ήδη συμφωνήσει με παίκτες που θα επιλεγούν ψηλά στο φετινό draft όπως είναι οι ΝτριΆντρε Έιτον, Μάρβιν Μπάγκλεϊ ΙΙΙ, Ζαΐρ Σμιθ και Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ.

Rudy Gay just appeared at Puma’s New York event and was announced as the brand’s newest signing. Still more on the way...

— Nick DePaula (@NickDePaula) 20 Ιουνίου 2018