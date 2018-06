Μαικλ Πόρτερ Jr.: «Είμαι συνδυασμός Ντουράντ και Γιάννη»

Τι άλλο να κάνει ο νεαρός Πόρτερ Jr. που προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή λίγο πριν το ντραφτ.

Ο νεαρός παίκτης του Μιζούρη, που φέτος έπαιξε μόλις τρία ματς εξαιτίας τραυματισμού, είναι ψηλά στις προτιμήσεις των ειδικών για το ντραφτ, αφού οι προοπτικές του είναι πολύ μεγάλες.

Michael Porter Jr is the best player in the draft!!! No question about it... Pass on him if you want too

— Isaiah Thomas (@isaiahthomas) 14 Ιουνίου 2018