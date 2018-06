Ο Μπάτλερ κάνει ατομικές προπονήσεις στη... Ρώμη! (vid)

Το Παγκόσμιο παίζεται στη Novibet με προσφορά* ημέρας και δεκάδες ειδικά στοιχήματα! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο γκαρντ των Μινεσότα Τίμπεργουλβς βρίσκεται στην ιταλική πρωτεύουσα (πιθανόν) για τις καλοκαιρινές του διακοπές και στο περιθώριο της ξεκούρασης, κάνει και κάποιες ατομικές προπονήσεις

Συγκεκριμένα προπονείται στην «Arena Altero Felici», την έδρα της Στέλα Ατζούρα, ομάδα που αγωνίζεται στις χαμηλές κατηγορίες της Ιταλίας, η οποία ωστόσο διαθέτει πολύ καλή ακαδημία.

An NBA star practicing in Rome.

Today @Timberwolves' Jimmy Butler he practiced in @StellaAzzurraRo gym

Footage of his workout pic.twitter.com/upqVY64F95

— Sportando (@Sportando) 15 Ιουνίου 2018