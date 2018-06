Ο σέντερ των Πίστονς χρησιμοποίησε τα social media για να δείξει τη χαρά του για τη πρόσληψη του Κέισι, χρησιμοποιώντας... ουκ ολίγα χαμογελαστά πρόσωπα.

«Καλωσόρισες στην οικογένεια» έγραψε επίσης ο Ντράμοντ στο twitter.

welcome to the family!! @DetroitPistons pic.twitter.com/HCTxDt5y3p

— Andre Drummond (@AndreDrummond) 12 Ιουνίου 2018