To NBA έφτιαξε ένα εκπληκτικό video με τα 25 κορυφαία καρφώματα των playoffs και από αυτό δεν μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο σταρ των Μπακς κάρφωσε στα... μούτρα του Μπέινς στο ματς κόντρα στους Σέλτικς σε μια... πτήση που θα θυμόμαστε για καιρό.

Πρωταγωνιστές στο video είναι μεταξύ άλλων και οι ΛεΜπρόν, Ιγκουοντάλα και Χάρντεν.

Απολαύστε

The BEST 25 DUNKS from the 2018 #NBAPlayoffs! pic.twitter.com/ddaLcHRP8S

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2018