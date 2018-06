Στο προπονητικό τιμ των Σανς ο Ντέβιν Σμιθ! (pic)

Ο πάλαι ποτέ παίκτης και του Πανελληνίου την σεζόν 2009-10 θα είναι από εδώ και στο εξής υπεύθυνος για την ατομική βελτίωση των παικτών στους Φίνιξ Σανς.

Οι ουκ ολίγοι τραυματισμοί ανάγκασαν τον Αμερικανό να αποσυρθεί την περσινή σεζόν και πλέον να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του.

Να σημειωθεί ότι ο Σμιθ είχε κατακτήσει και την EuroLeague με τη φανέλα της Μακάμπι το 2014.

Jason Staudt will join the Suns coaching staff as an assistant coach and Devin Smith as a player development coach.

— John Gambadoro (@Gambo987) 11 Ιουνίου 2018