Έγραψε ιστορία ο Ντουράντ και θύμισε Ίρβινγκ! (pic)

Απίστευτος Κέβιν Ντουράντ στον τρίτο τελικό του ΝΒΑ.

Ο KD είχε 43 πόντους και 6 τρίποντα απέναντι στους Καβς, οδηγώντας τους Ουόριορς σε ένα τεράστιο break.

Πλέον ο ηγέτης των «πολεμιστών» έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία των τελικών με 40+ πόντους και 6+ τρίποντα.

Ο πρώτος ήταν ο Κάιρι Ίρβινγκ στους τελικούς του 2017, αφού είχε 40 πόντους και 7 τρίποντα στις 9 Ιούνη.

40+ and 6+ - Players with 40+ points and 6+ 3-pointers made in a #NBAFinals game:@KyrieIrving (June 9, 2017) - points, 3-pointers@KDTrey5 (June 6, 2018) - points, 3-pointers

Sniper. pic.twitter.com/92De8GIv4N

— OptaLarry (@OptaLarry) 7 Ιουνίου 2018