Έιτον: «Ξέρω ότι θα είμαι το Νο.1 στο Draft»! (pic & vids)

Ο 19άχρονος πρώην σέντερ των Arizona Wildcats με μπόι 2μ.16 είναι ο παίκτης με το μεγαλύτερο potential του Draft και δύσκολα δεν θα... καταλήξει στους Σανς που επιλέγουν στο Νο.1. Γι' αυτόν τον λόγο περνάει από το workout των «ήλιων» ξεκαθαρίζοντας πως δεν έχει σκοπό να προπονηθεί με άλλη ομάδα και ο λόγος είναι προφανής.

«Δεν θα δουλέψω πουθενά αλλού... Ξέρω ότι θα είμαι το Νο.1».

On working out for other teams: “No one else… I know I’m going number one.”

