Συνάντηση Πόποβιτς-Λέοναρντ πριν από το draft! (vid)

Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο προπονητής του Σαν Αντόνιο θα έχει κατ' ιδίαν συζήτηση με τον Λέοναρντ προκειμένου να ανανεωθεί το συμβόλαιό του.

Τα τελευταία ρεπορτάζ αναφέρουν ότι θα του προταθεί το maximum συμβόλαιο για τα επόμενα πέντε χρόνια, έναντι 219 εκατομμυρίων δολαρίων!

Εάν και εφόσον δεν υπογράψει την πρόταση της ανανέωσης μέχρι το deadline του Οκτωβρίου, τότε θα γίνει unrestricted free agent το καλοκαίρι του 2019.

Woj says Gregg Popovich and Kawhi Leonard will sit down to talk between now and the 2018 NBA draft.



He says a lot of teams would love to get involved in trade talks for Kawhi but the Spurs are not entertaining offers right now. pic.twitter.com/cZW0SjLZNw

— Rob Lopez (@r0bato) 6 Ιουνίου 2018