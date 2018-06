Γι' αυτό ο Κάρι είναι ο καλύτερος σουτέρ... ever! (pic)

Σίγουρα πολλοί έχουν την δική τους άποψη όσον αφορά τον G.O.A.T. σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ.

Βέβαια οι αριθμοί στην προκειμένη περίπτωση λένε την απόλυτη αλήθεια και Στεφ Κάρι είναι ο καλύτερος σουτέρ ever.

Συγκεκριμένα:

✔ Περισσότερα τρίποντα σε μια σεζόν (402 το 2015-16)

✔ Περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς (13 στις 7/11/2016)

✔ Περισσότερα τρίποντα στα playoffs μιας σεζόν (98 το 2015)

✔ Περισσότερα τρίποντα σε μια σειρά (32 στους τελικούς της Δύσης και στους τελικούς του ΝΒΑ το 2016)

✔ Περισσότερα τρίποντα σε ένα ματς τελικών (9 στις 3/6/2018).

Stephen Curry 3-pt FG Records:



* Most in a season (402 in 2015-16)

* Most in a game (13 on Nov. 7, 2016)

* T-Most in a single postseason (98 in 2015)

* Most 3-pt FG in a series (32 in 2016 Conf Finals & Finals)

* Most 3-pt FG in a Finals game (9 on Sunday)

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 Ιουνίου 2018