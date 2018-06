«Τρελάθηκε» με τον Σμιθ ο ΛεΜπρόν: «Δεν ξέρω τι σκέφτηκε!» (vid)

Δεν μπορεί να δεχθεί την ήττα από τους Ουόριορς ο ΛεΜπρόν, μα πολύ περισσότερο το λάθος του Τζέι Αρ Σμιθ στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας του πρώτου τελικού

Ο Βασιλιάς έγινε έξαλλος όταν ρωτήθηκε για την γκάφα του συμπαίκτη του

«Πως να το ξέρω; Δεν μίλησα μαζί του, το είπε και πιο πριν. Ήξερα ότι ήμασταν πίσω στο σκορ και ισοφαρίσαμε με την βολή του Χιλ. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Τζέι Αρ και δεν μπορώ να καταλάβω και την ερώτησή σου», τόνισε ο Λεμπρόν, ο οποίος αποχώρησε όταν ο δημοσιογράφος επέμεινε να τον ρωτά για τον Σμιθ.

LeBron's postgame news conference came to an abrupt end. pic.twitter.com/81hrfnbK45

— SportsCenter (@SportsCenter) 1 Ιουνίου 2018