Τα... έσπασαν οι Ρόκετς στο Game 7 των τελικών Δύσης με τους Ουόριορς.

Η ομάδα του Χιούστον αστόχησε σε 27 σερί τρίποντα, μια επίδοση που είναι η χειρότερη της ιστορίας στα playoffs.

Με τόσο τραγικά ποσοστά δεν γινόταν να προκριθούν στους τελικούς!

The Rockets' 27 straight missed threes are the most consecutive missed threes in a playoff game in NBA history. pic.twitter.com/8IVCF0mNRJ

— SportsCenter (@SportsCenter) 29 Μαΐου 2018