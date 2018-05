Η καρδιά του πρωταθλητή μίλησε! Οι Ουόριορς κατάφεραν να κάνουν το break με στο 7ο ματς (101-92) των τελικών Δύσης και με τους εκπληκτικούς Στεφ Κάρι και Κέβιν Ντουράντ να κάνουν... όργια, προκρίθηκαν για 4η σερί φορά στους τελικούς του ΝΒΑ. Τεράστια απώλεια ο Κρις Πολ, του οποίου η απουσία ήταν καθοριστική! Aπό το Γκόλντεν Στέιτ δεν έπαιξε ο Ιγκουοντάλα!

Πλέον το ζευγάρι Ουόριορς-Καβς είναι για 4η σερί φορά στους τελικούς!

Oι Ουόριορς δυσκολεύτηκαν αρκετά από την άμυνα των Ρόκετς και το πρώτο δωδεκάλεπτο τελείωσε με το σκορ στο 24-19, αφού ο Τζέιμς Χάρντεν σημείωσε 14 πόντους.

To σύνολο του Ντ' Αντόνι συνέχισε να ελέγχει απόλυτα το ματς, με τον Καπέλα να δημιουργεί τεράστια προβλήματα στους πρωταθλητές, έχοντας 14 πόντους και 6 ριμπάουντ στο ημίχρονο (54-43).

Ο Στεφ Κάρι το... πήρε πάνω του στο τρίτο δωδεκάλεπτο και με ρεσιτάλ τριπόντου, έβαλε τους πολεμιστές σε ρόλο οδηγού. Στην τελευταία περίοδο η ομάδα του Κερ κράτησε το προβάδισμα, διαχειρίστηκε άψογα το ματς και πανηγύρισε την πρόκριση.

Για τους νικητές ο Κάρι είχε 27 πόντους (7/15 τρίποντα), 10 ασίστ και 9 ριμπάουντ, ο Ντουράντ μέτρησε 34, ο Τόμπσον είχε 19, ενώ ο Γκριν σταμάτησε στους 10 με 13 ριμπάουντ.

Από την άλλη ο Χάρντεν είχε 32 με 6 ασίστ και 6 ριμπάουντ, 23 είχε ο Γκόρντον, ο Καπέλα σημείωσε 20 με 9 ριμπάουντ και ο Τάκερ τελείωσε με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Αρίζα είχε 0/12 σουτ (0/9 τρίποντα).

Στα αξιοσημείωτα, το γεγονός πως οι Ρόκετς αστόχησαν σε 27 σερί τρίποντα, τα περισσότερα στην ιστορία ενός ματς playoffs. Συνολικά στο ματς σούταραν με 7/44 τρίποντα.

Πλέον οι πρωταθλητές ετοιμάζονται για... επικές μάχες με τον ΛεΜπρόν και τους Καβς για άλλη μια σεζόν!

Eric Gordon takes it all the way to beat the buzzer! #Rockets #NBAPlayoffs pic.twitter.com/NV1JedtI9U — NBA (@NBA) 29 Μαΐου 2018